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Помогите решить плизззз
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Помогите решить плизззз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 2+8+6=16 б) 10+6=16 в) 10 г) 12
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