Помогите решить по действиям. Ответ целысый должен получиться. номер 37

Гость: Гость:

1) 13/18*9/26=1/4 2)1/4*4,625=37/32 3)37/32*4/9=37/72 4)2,5/1,25=2 5)2/6,75=8/27 6)37/72+8/27=175/216 7)175/216 * 68/121=2975/6534 8)1/2-0,375=1/8 9)1/8*8/1=1 10)5/6-7/12=1/4 11)1,4796/13,7=27/250 12)0,358-27/250=1/4 13)1/4*4/1=1 14)1+1=2 15)2975/6534 + 2=( приблизительно) 2,5 Если округлять до целых, то будет 2