В классе 30 учеников.если каждая девочка соберет по 3 кг макулатуры а каждый мальчи??-5кг,то весь класс соберет-122 кг.сколько мальчиков и девочек в классе..решить без уравнения

Математика

В классе 30 учеников.если каждая девочка соберет по 3 кг макулатуры а каждый мальчи??-5кг,то весь класс соберет-122 кг.сколько мальчиков и девочек в классе..решить без уравнения

Автор: Гость