В классе 30 учеников.если каждая девочка соберет по 3 кг макулатуры а каждый мальчи??-5кг,то весь класс соберет-122 кг.сколько мальчиков и девочек в классе..решить без уравнения
Математика
В классе 30 учеников.если каждая девочка соберет по 3 кг макулатуры а каждый мальчи??-5кг,то весь класс соберет-122 кг.сколько мальчиков и девочек в классе..решить без уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчиков и девочек =30 Мальчики по 5 мак и девочки по 3 мак=122 Мальчиков 16 а девочек 14 так как 16*5+14*3=122
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