Написать программу для решения щадачи: дано натуральное число n опредилите первую цифру числа
Информатика
Написать программу для решения щадачи: дано натуральное число n опредилите первую цифру числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу алгоритм составить: 1. узнать кол-во цифр в числе; 2. поделить на 10,100,1000 в соответствии с кол-вом, так, чтобы первое число осталось перед запятой; 3. округлить.
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