Неизвестное натуральное число умножили на 7 и получили в разряде единиц результата 5 Какой цифрой оканчивается неизвестное число Какой цифрой будет оканчиваться значение произведения если неизвестное число уменьшить на 3? увели...
Математика
Неизвестное натуральное число умножили на 7 и получили в разряде единиц результата 5 Какой цифрой оканчивается неизвестное число Какой цифрой будет оканчиваться значение произведения если неизвестное число уменьшить на 3? увеличить на 2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это не известное число может оканчиваться цифрой 5 тоже 5 или 0
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