Неизвестное натуральное число умножили на 7 и получили в разряде единиц результата 5 Какой цифрой оканчивается неизвестное число Какой цифрой будет оканчиваться значение произведения если неизвестное число уменьшить на 3? увели...

Математика

Неизвестное натуральное число умножили на 7 и получили в разряде единиц результата 5 Какой цифрой оканчивается неизвестное число Какой цифрой будет оканчиваться значение произведения если неизвестное число уменьшить на 3? увеличить на 2?

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