Превратить именованный масштаб в числовой: 1 см. 1000 см. 1 см. 1000 см. 1см. 10 км.
География
Превратить именованный масштаб в числовой: 1 см. 1000 см. 1 см. 1000 см. 1см. 10 км.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1:5000 2) 1:50000 3) 1:1000000
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