Осуществите превращение h2-hcl-h2-h2o-h2

Химия
Осуществите превращение h2-hcl-h2-h2o-h2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2 +Cl2 = 2HCl Zn +2HCl = ZnCl2 + H2 2H2 +O2 = 2H2O 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2
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