Записи слова группами. 1) и. 2) е. 3) я. Сначала пиши проверочных слова.: цв...ла, ш...роки??,св...стать, сн...ега ст...кло,п...тно, д...ржать, б...да, б...нты,др...вно бл... ны, зв... зда, в...сы в...дро вн...зу. Ударение и бе...

Русский язык

Записи слова группами. 1) и. 2) е. 3) я. Сначала пиши проверочных слова.: цв...ла, ш...роки??,св...стать, сн...ега ст...кло,п...тно, д...ржать, б...да, б...нты,др...вно бл... ны, зв... зда, в...сы в...дро вн...зу. Ударение и безударение. Помогите

Автор: Гость