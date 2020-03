Помогите на английским надо придумать сочинение про динозавров

Гость: Гость:

СОЙДЕТ?это что то типо мини сочинения) Динозавры — страшная,опасная.большая ящерица. — надотряд наземных позвоночных животных, доминировавших на Земле в мезозойскую эру — в течение более 160 миллионов лет. Взрослый человек едва достигал бы колен тираннозавра, между ногами которого без каких-либо проблем помещался бы легковой автомобиль.Первые люди, которые нашли останки динозавров, приняли их за кости людей-гигантов.Динозавры, которые принадлежат к классу пресмыкающихся, были теплокровными животными, как и современные птицы и млекопитающие. Современные пресмыкающиеся, в отличие от них, являются хладнокровными. Dinosaurs — terrible threat.a large lizard. — superorder terrestrial vertebrate animals that dominated the Earth during the Mesozoic era — for over 160 million years. A grown man barely reached to the knees of the Tyrannosaurus Rex, which is between the legs without any problems would fit the car.The first people who found the remains of dinosaurs thought they were the bones of the people of giants.Dinosaurs, which belong to the class of reptiles, were warm-blooded animals, like modern birds and mammals. Modern reptiles, in contrast, are cold-blooded.