P параллелограмма = 84 см найдите стороны параллелограмма если одна из них на 12 см б??льше другой

Гость: Гость:

P = 2(a + b) Пусть х см сторона а, а сторона b=x+12. Тогда: 2(х+х+12)=84 2(2х+12)=84 2х+12=84/2 2х+12=42 2х=42-12 2х=30 х=30:2 х=15 Если сторона а=15 см, то сторона b=15+12=27 см. Ответ: две стороны по 15 см и две стороны по 27 см