Сравните предложения.Какие из них можно отнести к утвердительным предложением, а какие-к предложениям с каким отрицание?
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Сравните предложения.Какие из них можно отнести к утвердительным предложением, а какие-к предложениям с каким отрицание?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ой да а где слова??? Мы как тебе ответим если ты не написала слов
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