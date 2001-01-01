Расскажите об особенностях общественного устройства в Каракитайском государств??

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Кочевые скотоводческие племена составляли большинство монгольского общества и играли в его жизни ведущую роль. В трудах российских и монгольских историков дана в целом правильная характеристика монгольских племен и их расселения в конце XII начале XIII веков. По мнению Б. Р. Зориктуева, в состав государства Чингисхана вошли также племена, обитавшие на северной окраине монгольского мира, вблизи Байкала. Эта территория задолго до XIII в. стала органической частью расселения монгольских племен. Многочисленным и сильным племенем были джалаиры, кочевавшие в долине р. Онон. Здесь и в верховьях Селенги жило и племя тайчунов. Особенно крупным и влиятельным племенем были кереиты. Они обитали главным образом между Хангайским и Хэнтэйскими хребтами, в долинах рек Орхона и Толы. По данным Л. И. Гумилева, кереиты приняли христианство по несторианскому исповеданию в 1109 г. Хотя большее число людей проживают в городах, экономика Монголии по-прежнему сосредоточена в таких отраслях, как сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых. Такие минеральные ресурсы, как медь, уголь, молибден, олово, вольфрам и золото составляют значительную часть промышленного производства страны. В период с 1924 по 1991 гг. МНР получила крупную финансово-экономическую помощь от СССР. На пик оказания этой помощи приходится одна треть ее ВВП. В начале 1990-х годов и в следующем десятилетии экономика Монголии испытала сильный спад с последующей стагнацией. Обширные засухи летом и зимой 2001 и 2002 годов оказали серьёзное воздействие на сельское хозяйство и привели к заметному замедлению роста ВВП страны. В Монголии высокий уровень инфляции. Мировой финансовый кризис вызвал спад во многих отраслях промышленности, зависящих от экспорта и инвестиций из-за рубежа. Из-за сурового континентального климата Монголии, сельское хозяйство остается уязвимым к стихийным бедствиям в виде сильной засухи и холода. Страна состоит из маленьких пахотных земель, но зато около 80 % территории используется как пастбища. Большинство сельского населения занято выпасом домашнего скота, состоящего из овец, коз, крупного рогатого скота, лошадей и верблюдов. Монголия имеет большее количество скота на душу населения, чем любая другая страна в мире. Также выращивается пшеница, картофель и другие овощи, кроме того, помидоры и арбузы.