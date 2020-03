Образуйте от глагола в скобках правильную (полную) форму. Kelly __ about the meeting. (not know)

Гость: Гость:

Kelly DIDN`T KNOW about the meeting. - Келли НЕ ЗНАЛА о собрании. хотя в вашем предложении нет указателя времени. глагол можно поставить и в Present Simple. Kelly DOESN`T KNOW about the meeting. - Келли НЕ ЗНАЕТ о собрании. но, на мой взгляд, лучше первый вариант.