Образуйте от глагола в скобках правильную (полную) форму. Kelly __ about the meeting. (not know)

Английский язык
Образуйте от глагола в скобках правильную (полную) форму. Kelly __ about the meeting. (not know)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Kelly DIDN`T KNOW about the meeting. - Келли НЕ ЗНАЛА о собрании.  хотя в вашем предложении нет указателя времени. глагол можно поставить и в Present Simple.  Kelly DOESN`T KNOW about the meeting. - Келли НЕ ЗНАЕТ о собрании.  но, на мой взгляд, лучше первый вариант.
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