Образуйте от глагола в скобках правильную (полную) форму. Kelly __ about the meeting. (not know)
Английский язык
Образуйте от глагола в скобках правильную (полную) форму. Kelly __ about the meeting. (not know)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Kelly DIDN`T KNOW about the meeting. - Келли НЕ ЗНАЛА о собрании. хотя в вашем предложении нет указателя времени. глагол можно поставить и в Present Simple. Kelly DOESN`T KNOW about the meeting. - Келли НЕ ЗНАЕТ о собрании. но, на мой взгляд, лучше первый вариант.
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