Помогите решить пожалуйста!!! 4 cos x=4 sin квадрате x
Математика
Помогите решить пожалуйста!!! 4 cos x=4 sin квадрате x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
помогите решить пожалуйста!!! 4 cos x=4 sin квадрате x 4 cos x=4 sin² x 4 cos x=4 (1-cos² x) cos² x+cos x-1=0 cos x=t I t I≤1 t²+t-1=0 t1=(-1-√(1+4))/2 t2=(-1+√(1+4))/2, I t1 I=(1+√5)/2>1 I t2 I=I(-1+√(5))/2I<1 cos x=(-1+√(5))/2 x1=arccos[(-1+√(5))/2]+2πn x2=-arccos[(-1+√(5))/2]+2πn, n∈Z
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