Помогите решить, пожалуйста! 6tgx+5ctg3x=tg2x
Алгебра
Помогите решить, пожалуйста! 6tgx+5ctg3x=tg2x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
tg2x = 2/ ( ctgx - tg x) ctg3x = (ctg3x - 3ctgx) / ( 3ctg2x - 1) ctg2x = (ctg2x - 1 )/)2ctgx) = (ctgx - tgx)/2 tgx ctg x = 1 пользуясь этими формулами вычисли.
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