Помогите решить, пожалуйста! 6tgx+5ctg3x=tg2x

Алгебра
Помогите решить, пожалуйста! 6tgx+5ctg3x=tg2x
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
tg2x  = 2/ ( ctgx - tg x) ctg3x   =  (ctg3x - 3ctgx) / ( 3ctg2x - 1) ctg2x   =  (ctg2x - 1  )/)2ctgx) = (ctgx - tgx)/2 tgx ctg x = 1 пользуясь этими формулами вычисли. 
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