Школьная библиотека содержит 1200 книг о школьной домашнее библиотека вместе мы 100 ??аз меньше чем сельское сколько книг в сельской библиотеки
Математика
Школьная библиотека содержит 1200 книг о школьной домашнее библиотека вместе мы 100 ??аз меньше чем сельское сколько книг в сельской библиотеки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 книг 1200:100, потому что в 100 раз меньше.
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