Школьная библиотека содержит 1200 книг о школьной домашнее библиотека вместе мы 100 ??аз меньше чем сельское сколько книг в сельской библиотеки

Математика

Школьная библиотека содержит 1200 книг о школьной домашнее библиотека вместе мы 100 ??аз меньше чем сельское сколько книг в сельской библиотеки

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