Для чего зимой нао кормить птиц? письмненно ответь на этот вопрос

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Для чего зимой нао кормить птиц? письмненно ответь на этот вопрос
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимой мороз покрывает землю льдом.Идет снег.Птицам трудно добывать себе пищу.Для этого мы строим кормушки.Мы должны им помочь
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