У вовы было 300 рублей а у Зои 240 рублей. Вова третью часть своих денег истратил на покупку машинки а Зоя 1/12 часть истратила на покупку жевательной резинки. На сколько меньше израсходовала на покупку девочка чем мальчик?

Математика

У вовы было 300 рублей а у Зои 240 рублей. Вова третью часть своих денег истратил на покупку машинки а Зоя 1/12 часть истратила на покупку жевательной резинки. На сколько меньше израсходовала на покупку девочка чем мальчик?

Автор: Гость