У вовы было 300 рублей а у Зои 240 рублей. Вова третью часть своих денег истратил на покупку машинки а Зоя 1/12 часть истратила на покупку жевательной резинки. На сколько меньше израсходовала на покупку девочка чем мальчик?
Математика
У вовы было 300 рублей а у Зои 240 рублей. Вова третью часть своих денег истратил на покупку машинки а Зоя 1/12 часть истратила на покупку жевательной резинки. На сколько меньше израсходовала на покупку девочка чем мальчик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300 руб:3=100 руб (истратил Вова) 240 руб*1/12=240 руб:12=20 руб (истратила Зоя) 100 руб-20 руб=80 руб Ответ: Зоя истратила на 80 рублей меньше, чем Вова
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