Одина из сторон прямоугольника на 3,5см больше другой,а его площадь 15см^2.найдите стороны этого прямоугольника
Алгебра
Одина из сторон прямоугольника на 3,5см больше другой,а его площадь 15см^2.найдите стороны этого прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть одна сторона х см, тогда другая сторона (х+3.5) см.Площадь прямоугольника 15 кв.см.Составим уравнение.х*(х+3.5)=15 Умножим обе части уравнения на 2х*(2х+7)=302х²+7х-30=0D=7²+4*2*30=49+240=289x₁= (-7+17)/4=2,5x₂= (-7-17)/4=-6 не удовлетворяет смыслу задачи, так как длина стороны не может быть отрицательным числом.2.5+3.5=6Ответ: стороны прямоугольника 2.5 и 6 см.
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