1.Через 16 лет Лена будет на 10 лет старше, чем её брат сейчас. На сколько сестра моложе брата? 2. Игорь 14 лет назад был на 8 лет моложе, чем его сестра сейчас. На сколько брат моложе сестры?

Математика

1.Через 16 лет Лена будет на 10 лет старше, чем её брат сейчас. На сколько сестра моложе брата? 2. Игорь 14 лет назад был на 8 лет моложе, чем его сестра сейчас. На сколько брат моложе сестры?

Автор: Гость