1.Через 16 лет Лена будет на 10 лет старше, чем её брат сейчас. На сколько сестра моложе брата? 2. Игорь 14 лет назад был на 8 лет моложе, чем его сестра сейчас. На сколько брат моложе сестры?

Математика
1.Через 16 лет Лена будет на 10 лет старше, чем её брат сейчас. На сколько сестра моложе брата? 2. Игорь 14 лет назад был на 8 лет моложе, чем его сестра сейчас. На сколько брат моложе сестры?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А попробуй сам посчитай через 16 лет будет на 10 лет старше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вася и Петя взвесили свои портфели. Весы показали 3 кг и 2 кг соответственно. Когда ??ни положили на весы оба портфеля, весы показали 6 кг. «Но вед...
Ответить
Математика
1197 на сделать очень трудно
Ответить
Физика
ПОМОГИТЕ плавающий в воде шар на 1/5 часть своего объема погружен в воду. определит?? плотность шара.
Ответить
Математика
Как решить 1м-2дм= помогите пожалуйста
Ответить
Литература
Песня января из сказки 12 месяцев
Ответить