1.Через 16 лет Лена будет на 10 лет старше, чем её брат сейчас. На сколько сестра моложе брата? 2. Игорь 14 лет назад был на 8 лет моложе, чем его сестра сейчас. На сколько брат моложе сестры?
Математика
1.Через 16 лет Лена будет на 10 лет старше, чем её брат сейчас. На сколько сестра моложе брата? 2. Игорь 14 лет назад был на 8 лет моложе, чем его сестра сейчас. На сколько брат моложе сестры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А попробуй сам посчитай через 16 лет будет на 10 лет старше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вася и Петя взвесили свои портфели. Весы показали 3 кг и 2 кг соответственно. Когда ??ни положили на весы оба портфеля, весы показали 6 кг. «Но вед...
Математика
Физика
ПОМОГИТЕ плавающий в воде шар на 1/5 часть своего объема погружен в воду. определит?? плотность шара.
Математика
Литература