Песня января из сказки 12 месяцев

Литература
Песня января из сказки 12 месяцев
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из-за северных Морей, Из серебряных Дверей На приволье, на простор Выпускаю трех сестер! Буря, старшая сестра, Ты раздуй огонь костра. Стужа, средняя сестра, Скуй котел из серебра -- Соки вешние варить, Смолы летние курить.. . А последнюю-зову Метелицу-куреву. Метелица-курева Закурила, замела, Запылила, завалила Все дорожки, все пути -- Ни проехать, ни пройти!
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