Склади слова за схемами: префiкc, префiкс, корiнь, закiнчення
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Склади слова за схемами: префiкc, префiкс, корiнь, закiнчення
Ответ(ы) на вопрос:
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Знадвору: з - префікс, на - префікс, двор - корінь, у - закінчення
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