Найдите в тексте существительные и прилагательные местоимения однажды в нашем классе пявился новенький
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Найдите в тексте существительные и прилагательные местоимения однажды в нашем классе пявился новенький
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А в каком тексте тут его нету
Не нашли ответ?
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