Разделить слова на слоги:глаза,дверь,хозяева
Русский язык
Разделить слова на слоги:глаза,дверь,хозяева
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слишком легко. Гла-за Дверь Хо-зя-е-ва
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Українська література
Физика
Одинаковые металлические шарики,заряженные зарядами 4 нКл и -18нКл,расположены на ??асстоянии 10 см. Шарики привели в соприкосновение и раздвинули ...
История
Знаменитый военоначальник эпохи Екатирины 2 , не проигравший ни одного морского с??ажения? Ученое звание М В Ломоносова. Крепость , с которой н...
Математика