Разделить слова на слоги:глаза,дверь,хозяева

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Разделить слова на слоги:глаза,дверь,хозяева
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Автор: Гость
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Гость:
Слишком легко. Гла-за                             Дверь                             Хо-зя-е-ва
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