Одинаковые металлические шарики,заряженные зарядами 4 нКл и -18нКл,расположены на ??асстоянии 10 см. Шарики привели в соприкосновение и раздвинули на прежнее расстояние.Определите заряд каждого из них после этого. а) -14 нКл б...

Физика
Одинаковые металлические шарики,заряженные зарядами 4 нКл и -18нКл,расположены на ??асстоянии 10 см. Шарики привели в соприкосновение и раздвинули на прежнее расстояние.Определите заряд каждого из них после этого. а) -14 нКл б)22 нКл в) -22 нкЛ Г) -7 НКЛ. С решение пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано q1=4 нКл    q2=-18 нКл   Q1=Q2- ? Q1=Q2=(q1+q2)/2=(4-18)/2=-7нКл Ответ г)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Знаменитый военоначальник эпохи Екатирины 2 , не проигравший ни одного морского с??ажения? Ученое звание М В Ломоносова. Крепость , с которой н...
Ответить
Математика
Сравните числа.ПРОШУ ПОМОГИТЕ
Ответить
Алгебра
Помогите разобраться с уравнением, пожалуйста! Уравнение - . Почему ? У меня получ??ется
Ответить
Обществознание
В законах Хаммурапи даже за незначительное преступление полагалась смерть. Можно ли это общество назвать гуманным. С объяснением)
Ответить
Литература
Кто автор рассказа "Дети в роще"
Ответить