Одинаковые металлические шарики,заряженные зарядами 4 нКл и -18нКл,расположены на ??асстоянии 10 см. Шарики привели в соприкосновение и раздвинули на прежнее расстояние.Определите заряд каждого из них после этого. а) -14 нКл б...

Физика

Одинаковые металлические шарики,заряженные зарядами 4 нКл и -18нКл,расположены на ??асстоянии 10 см. Шарики привели в соприкосновение и раздвинули на прежнее расстояние.Определите заряд каждого из них после этого. а) -14 нКл б)22 нКл в) -22 нкЛ Г) -7 НКЛ. С решение пожалуйста

Автор: Гость