Одинаковые металлические шарики,заряженные зарядами 4 нКл и -18нКл,расположены на ??асстоянии 10 см. Шарики привели в соприкосновение и раздвинули на прежнее расстояние.Определите заряд каждого из них после этого. а) -14 нКл б...
Физика
Одинаковые металлические шарики,заряженные зарядами 4 нКл и -18нКл,расположены на ??асстоянии 10 см. Шарики привели в соприкосновение и раздвинули на прежнее расстояние.Определите заряд каждого из них после этого. а) -14 нКл б)22 нКл в) -22 нкЛ Г) -7 НКЛ. С решение пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано q1=4 нКл q2=-18 нКл Q1=Q2- ? Q1=Q2=(q1+q2)/2=(4-18)/2=-7нКл Ответ г)
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