Знаменитый военоначальник эпохи Екатирины 2 , не проигравший ни одного морского с??ажения? Ученое звание М В Ломоносова. Крепость , с которой началось строительство Петербурга. Великий русский полководец 17века. Воинское зв...

История

Знаменитый военоначальник эпохи Екатирины 2 , не проигравший ни одного морского с??ажения? Ученое звание М В Ломоносова. Крепость , с которой началось строительство Петербурга. Великий русский полководец 17века. Воинское звание Ф Ф Ушакова . Первый император России. Первая русская газета . Море,выход в которое Россия получила,победив шведов. Помогити плиз дам 10балл

Автор: Гость