Знаменитый военоначальник эпохи Екатирины 2 , не проигравший ни одного морского с??ажения? Ученое звание М В Ломоносова. Крепость , с которой началось строительство Петербурга. Великий русский полководец 17века. Воинское зв...
История
Знаменитый военоначальник эпохи Екатирины 2 , не проигравший ни одного морского с??ажения? Ученое звание М В Ломоносова. Крепость , с которой началось строительство Петербурга. Великий русский полководец 17века. Воинское звание Ф Ф Ушакова . Первый император России. Первая русская газета . Море,выход в которое Россия получила,победив шведов. Помогити плиз дам 10балл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ушаков 2 8 января определён адъюнктом физического класса Академии наук и художеств. 3 петропавловская крепость 4 шереметьев (как вариант а.д меньшиков) 5. адмирал 6. пётр 1 7 Первая печатная печатна - ведомости (вероятнее всего вас про неё спросили) первая рукописная - Ве́сти-Кура́нты 8 балтийской
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