В законах Хаммурапи даже за незначительное преступление полагалась смерть. Можно ли это общество назвать гуманным. С объяснением)
Обществознание
В законах Хаммурапи даже за незначительное преступление полагалась смерть. Можно ли это общество назвать гуманным. С объяснением)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В законах Хаммурапи ценность морального равенства осознаётся в сословно-классовой форме и в виде формальной справедливости. Основанием для справедливой оценки могла служить и служила интуитивно осознаваемая ценность морального равенства людей. Если кратко, то: 1. Законы были крайне жестокими 2. Несправедливы по отношению к рабам и низшим сословиям 3. Законы защищали богатых 4. За незначительные проступки следовало жесточайшее наказание 5. Законы защищали и давали привилегии свободным людям и рабовладельцам, в свою очередь, рабы считались за скот
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