Придумати казку про лісову школу
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Придумати казку про лісову школу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дного разу мама ведмедиха відправила свого сина ведмедика до школи.Школа була не проста-Лісова.В ній навчалися різні звірятка:зайчата,лисички,ведмежата.,а вчителем була-Пані сова. Одного разу вчитель дав завдання-скласти розповідь про свою маму.Учень медведик дуже гарно описав свою маму і склав розповідь про неї.Вчитель сова за це його дуже похвалила і поставила йому гарну оцінку. Ведмедик був найкращим учнем в Лісовій школі.
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