Придумати казку про лісову школу

Гость: Гость:

дного разу мама ведмедиха відправила свого сина ведмедика до школи.Школа була не проста-Лісова.В ній навчалися різні звірятка:зайчата,лисички,ведмежата.,а вчителем була-Пані сова. Одного разу вчитель дав завдання-скласти розповідь про свою маму.Учень медведик дуже гарно описав свою маму і склав розповідь про неї.Вчитель сова за це його дуже похвалила і поставила йому гарну оцінку. Ведмедик був найкращим учнем в Лісовій школі.