из проволоки согнули прямоугольник длиной 10,7 сантиметров шириной 6 целых одна вторая см.
Математика
из проволоки согнули прямоугольник длиной 10,7 сантиметров шириной 6 целых одна вторая см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сантиметров это верное решение В общем 16,9
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