Пословицы о правилах жизни в ладу с природой

Гость: Гость:

Дважды в году лето не бывает Кто весной не пролежит, весь год будет сыт Летний день год кормит Лето собирает, а зима подбирает Не зима знобит, а весна Осенью и у воробья пиво Что летом родится, то зимой пригодится Летом не припасёшь, зимой не принесёшь Мал клоп, да вонюч