Пословицы о правилах жизни в ладу с природой
Окружающий мир
Пословицы о правилах жизни в ладу с природой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дважды в году лето не бывает Кто весной не пролежит, весь год будет сыт Летний день год кормит Лето собирает, а зима подбирает Не зима знобит, а весна Осенью и у воробья пиво Что летом родится, то зимой пригодится Летом не припасёшь, зимой не принесёшь Мал клоп, да вонюч
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