Песни января из сказки 12 месяцев
Литература
Песни января из сказки 12 месяцев
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Гость:
ВолкОх, сердит Мороз, Не щадит Мороз. На ходу Ко льду Волчий хвост прирос. У овцы зимой Есть овечья шерсть. У лисы зимой Лисья шуба есть. У меня ж, на грех, Только волчий мех, Только старый мех - Шуба драная. Ох, и жизнь моя Окаянная!.. (Замолкает, прислушивается, потом опять затягивает свою песню.) Спит под Новый год Весь лесной народ. Все соседи спят. Все медведи спят. Кто в норе не спит, - Под кустом храпит. Баю-баюшки, Зайцы-заюшки. Баю-баюшки, Горностаюшки!.. Я один не сплю - Думу думаю, Думу думаю Про беду мою. У меня тоска Да бессонница. По пятам за мной Голод гонится. Где найду Еду На снегу - на льду? Волку голодно, Волку холодно!..
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