ЦЕНА КНИГИ БЫЛА 500 РУБЛЕЙ. ПОСЛЕ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНА СТАЛА РАВНА 615 РУБЛЕЙ. НА СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ ПОВЫСИЛАСЬ ЦЕНА?

Алгебра
ЦЕНА КНИГИ БЫЛА 500 РУБЛЕЙ. ПОСЛЕ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНА СТАЛА РАВНА 615 РУБЛЕЙ. НА СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ ПОВЫСИЛАСЬ ЦЕНА?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
615-500=115 узнаем на сколько увеличилась цена (115/500)*100% тем самым узнаем какой процент состовляет 115 от 500, и получаем ответ. Ответ:на 23%
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