Вася и Петя взвесили свои портфели. Весы показали 3 кг и 2 кг соответственно. Когда ??ни положили на весы оба портфеля, весы показали 6 кг. «Но ведь два плюс три не равно шести!» – удивился Вася. «У весов сдвинута шкала,» - отв...
Математика
Вася и Петя взвесили свои портфели. Весы показали 3 кг и 2 кг соответственно. Когда ??ни положили на весы оба портфеля, весы показали 6 кг. «Но ведь два плюс три не равно шести!» – удивился Вася. «У весов сдвинута шкала,» - ответил Петя. – Они показывают вес, который отличается на некоторую определенную величину от истинного. Сколько весил портфель Васи на самом деле? В ответ напишите число кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Пети 4 кг ,а у Васи 3 кг
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