Вася и Петя взвесили свои портфели. Весы показали 3 кг и 2 кг соответственно. Когда ??ни положили на весы оба портфеля, весы показали 6 кг. «Но ведь два плюс три не равно шести!» – удивился Вася. «У весов сдвинута шкала,» - отв...

Математика

Вася и Петя взвесили свои портфели. Весы показали 3 кг и 2 кг соответственно. Когда ??ни положили на весы оба портфеля, весы показали 6 кг. «Но ведь два плюс три не равно шести!» – удивился Вася. «У весов сдвинута шкала,» - ответил Петя. – Они показывают вес, который отличается на некоторую определенную величину от истинного. Сколько весил портфель Васи на самом деле? В ответ напишите число кг.

Автор: Гость