Помогите решить пжл, помогите прошу ((
Математика
Помогите решить пжл, помогите прошу ((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) у=-2х+4 с Ох: у=0, -2х+4=0, х=2 ⇒ (2;0) с Оу: х=0, у=-2*0+4=4 ⇒ (0;4) 2) у=3х+9 с Ох: у=0, 3х+9=0, х=-3 ⇒ (-3;0) с Оу: х=0, у=3*0+9=9 ⇒ (0;9) 3) у=(1/3)х-1 с Ох: у=0, (1/3)х-1=0, х=3 ⇒ (3;0) с Оу: х=0, у=-1 ⇒ (0; -1)
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