В каком слове все согласные звуки твердые малина порог небо пень
Русский язык
В каком слове все согласные звуки твердые малина порог небо пень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Порог........ в слове малина мягкая л в слове небо н в слове пень п и н
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