Дополните диалог, употребив модальные глаголы

Английский язык
Дополните диалог, употребив модальные глаголы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Can't 2.must 3.ought 4.might 5.can't 6.must 7.ought 8.can't
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