Продолжите в сочинение описание корабля : А что если бы на горризонте появился огромный , устрашающий пиратский корабль? ( и после этих слов написать 2-3 предложения в духе : пират там , бла-бла-бла) за прекрасный ответ - 25 ба...
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Продолжите в сочинение описание корабля : А что если бы на горризонте появился огромный , устрашающий пиратский корабль? ( и после этих слов написать 2-3 предложения в духе : пират там , бла-бла-бла) за прекрасный ответ - 25 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На корабле виднеется черный флаг с черепом.На палубе стоит пират.Он гордо смотрит на меня.А потом приглашает меня на свой корабль.Вот было бы здорово!
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