Для того,чтобы сделать фруктовый сок(компот),нужно 7 частей сушеных яблок,3 части а??рикоса(урюка) и 2 части винограда.Сушеное яблоко больше чем абрикос и виноград на 0,6 кг. сок(компот) Сколько фруктов нужно для того,чтобы при...
Математика
Для того,чтобы сделать фруктовый сок(компот),нужно 7 частей сушеных яблок,3 части а??рикоса(урюка) и 2 части винограда.Сушеное яблоко больше чем абрикос и виноград на 0,6 кг. сок(компот) Сколько фруктов нужно для того,чтобы приготовить фруктовый сок(компот)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На абрикос и виноград приходится 5 частей (3+2=5) Яблок больше на части. Значит 2 части весят 0,6кг, на одну часть фруктов приходится 0,6:2=0,3(кг), тогда 7*0,3=2,1(кг) - это яблоки 3*0,3 = 0,9(кг) - абрикосы, 2*0,3 = 0,6(кг) - виноград, Всего 2,1+0,9+0,6=3,6(кг)
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