Для того,чтобы сделать фруктовый сок(компот),нужно 7 частей сушеных яблок,3 части а??рикоса(урюка) и 2 части винограда.Сушеное яблоко больше чем абрикос и виноград на 0,6 кг. сок(компот) Сколько фруктов нужно для того,чтобы при...

Математика

Для того,чтобы сделать фруктовый сок(компот),нужно 7 частей сушеных яблок,3 части а??рикоса(урюка) и 2 части винограда.Сушеное яблоко больше чем абрикос и виноград на 0,6 кг. сок(компот) Сколько фруктов нужно для того,чтобы приготовить фруктовый сок(компот)?

Автор: Гость