Найди какую часть одно число составляет от другого? 2 от 3. 3 от 2. 5 от 9. 9 от 5

Математика
Найди какую часть одно число составляет от другого? 2 от 3. 3 от 2. 5 от 9. 9 от 5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ого, это 4 класс, я в шестом, а в 4 не решала такие задачи
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