Помогите решить пожалуйста 9a-a-8k+3k= a+(a-10)-(15+a)= -4(x-4)+7(x+2)= 7a+3x-6a-5x=

Гость: Гость:

А + (а - 10) - (15 + а) = а + а - 10 - 15 - а = (а + а - а) - (10 + 15) = а - 25 - 4(х - 4) + 7(х + 2) = - 4х + 16 + 7х + 14 = (7х - 4х) + (16 + 14) = 3х + 30 7а + 3х - 6а - 5х = (7а - 6а) + (3х - 5х) = а + (- 2х) = а - 2х