Помогите решить пожалуйста: log1/3(x+2)gt;= -1

Математика
Помогите решить пожалуйста: log1/3(x+2)gt;= -1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1/3)^-1=3^1 (x+2)≥3  x≥1 Логарифм числа - это такое число, в которое нужно возвести отнование, что получилось число. Основание лограрифма _1/3   (1/3)^-1=3 , начит (х+2)=3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
"окружаясь зубчатыми стенами, красуясь золотыми главами, собор возлежит на широкой горе, как державный венец на челе грозного владыки". О чем так г...
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста, очень надоо
Ответить
Информатика
Под определением информация в быту понимают
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста. Найти область определения функции. Заранее спасибо!
Ответить
Математика
Можно ли используя три цифры 2 образовать число 24; 20?
Ответить