Помогите решить пожалуйста: log1/3(x+2)gt;= -1
Математика
Помогите решить пожалуйста: log1/3(x+2)gt;= -1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1/3)^-1=3^1 (x+2)≥3 x≥1 Логарифм числа - это такое число, в которое нужно возвести отнование, что получилось число. Основание лограрифма _1/3 (1/3)^-1=3 , начит (х+2)=3
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