Помогите решить пожалуйста очень нужно)

Геометрия
Помогите решить пожалуйста очень нужно)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол АОЕ равен сумме углов АОС и 1, т. е 90⁰+90⁰/2=135⁰
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