Помогите решить, пожалуйста. У Акылбека есть 83592 причин для отпуска, каждый день ??н использует 258 причин,что бы получить один день отдыха, через сколько дней у него закончатся причины для отпуска?

Математика
Помогите решить, пожалуйста. У Акылбека есть 83592 причин для отпуска, каждый день ??н использует 258 причин,что бы получить один день отдыха, через сколько дней у него закончатся причины для отпуска?
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82592:258=324 ответ:324 дня
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