Помогите решить, пожалуйста. У Акылбека есть 83592 причин для отпуска, каждый день ??н использует 258 причин,что бы получить один день отдыха, через сколько дней у него закончатся причины для отпуска?

Математика

Помогите решить, пожалуйста. У Акылбека есть 83592 причин для отпуска, каждый день ??н использует 258 причин,что бы получить один день отдыха, через сколько дней у него закончатся причины для отпуска?

Автор: Гость