Помогите решить пожалуйста уравнением... 375-(y-281)+112=402 4-ый класс.
Математика
Помогите решить пожалуйста уравнением... 375-(y-281)+112=402 4-ый класс.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
375-(у-281)+112=402 375-у+281+112-402=0 -у+366=0 у-366=0 у=366 Ответ:366
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