Помогите решить пожалуйсто 70÷(5\8+5\6)+(3 1\9-1-3)×(3\10)2

Гость: Гость:

1) 5/8+5/6=15/24+20/24=35/24 2) 70:35/24=70*24/35=48 3) 3 1/9- 1/3= 3 1/9-3/9=2 7/9 4) 2 7/9*3/10= 25*3/9*10=5/6 5) 5/6*2=5*2/6=5/3=1 2/3 6) 48+1 2/3= 49 2/3 это решение при условии что задано: 1/3, а не 1-3 3/10 *2,