Помогите решить пример 5(1-b)^3+5b(1+b)^2-(1-5b)^2 (Алгебра 7 класс) Заранее огромное спасибо
Алгебра
Помогите решить пример 5(1-b)^3+5b(1+b)^2-(1-5b)^2 (Алгебра 7 класс) Заранее огромное спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Бери формулы сокращенного умножения и вперед =5(1-3b+3b²-b³)+5b(1+2b+b²)-1+10b-25b²+5-15b+15b²-5b³+5b+10b²+5b³-1+10b-25b²=4
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