Помогите решить пример очень СРОЧНО нужно!!!!!123+56+78+85-6+65+89+0-0+124=?
Математика
Помогите решить пример очень СРОЧНО нужно!!!!!123+56+78+85-6+65+89+0-0+124=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
123+56+78+85=342,342-6=336+65+89=490+0-0=490+124=614
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