При варке варенья на 1 кг черной смородины взяли 1,6 кг сахара. Запиши отношение мас??ы черной смородины к массе сахара в виде обыкновенной дроби.

Математика
При варке варенья на 1 кг черной смородины взяли 1,6 кг сахара. Запиши отношение мас??ы черной смородины к массе сахара в виде обыкновенной дроби.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/1,6 или чтобы в знаменателе не было десятичной дроби 10/16 сокращаем и получаем 5/8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
4. Paraphrase the following sentences using the example: ПРИМЕР My friends will go to the museum on Saturday. – My friends are going to the m...
Ответить
Алгебра
Сколько будет y=-0,75x+3
Ответить
Математика
Реши задачу!!!!!!!!!!
Ответить
Английский язык
Ребят Помогите пожалуйста очень срочно номер 4 и 5 буду очень благодарна
Ответить
Русский язык
Помогите ! над глаголами указать наклонение.
Ответить