При варке варенья на 1 кг черной смородины взяли 1,6 кг сахара. Запиши отношение мас??ы черной смородины к массе сахара в виде обыкновенной дроби.
Математика
При варке варенья на 1 кг черной смородины взяли 1,6 кг сахара. Запиши отношение мас??ы черной смородины к массе сахара в виде обыкновенной дроби.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/1,6 или чтобы в знаменателе не было десятичной дроби 10/16 сокращаем и получаем 5/8
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