Ребят Помогите пожалуйста очень срочно номер 4 и 5 буду очень благодарна

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Ребят Помогите пожалуйста очень срочно номер 4 и 5 буду очень благодарна
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4. Kevin's parents are going to give him a watch. Melissa's parents are going to give her a box of sweets. Susan's parents are going to give her a guitar. Thomas' parents are going to give him a racket. Mary's parents are going to give her a kitten. Alice's parents are going to give her a camera. Kate's parents are going to give her paints. Andrew's parents are going to give him a football. 5. are, is, are, is, are, aren't, are, am
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