Помогите ! над глаголами указать наклонение.

Русский язык
Помогите ! над глаголами указать наклонение.
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Автор: Гость
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Гость:
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